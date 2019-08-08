المالية: صرف نحو تريليون و200 مليار دينار من مستحقات البصرة

2019/08/08 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية، الخميس، اطلاق نحو تريليون و200 مليار دينار من مستحقات محافظة البصرة لغاية شهر اب الحالي.

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