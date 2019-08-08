مصدر في الصناعة للغد برس: سنصنع قريبا طائرات مسيرة استطلاعية وقتالية

2019/08/08 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في وزارة الصناعة والمعادة، اليوم الخميس، قرب انهاء تصنيع طائرات مسيرة لمهمات الاستطلاع والاشتباك.

وقال المصدر في حديث خص به "الغد برس"، ان الشركة العامة للصناعات الحربية، اكملت انتاج طائرتين ضمن صنف الاستطلاع، حيث سيتم تطوير هذا الصنف قريبا الى طائرات مسيرة مقاتلة.

واشار الى ان الشركة تعمل بحسب الطلب، حيث يتم وضع التصاميم والمواصفات بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، بالاضافة الى هيئة الحشد الشعبي.

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