رسميا.. ثائر جسام يوقع عقد إنضمامه مع الطلبة ويحدد كادره

2019/08/08 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

وقع المدرب ثائر جسام على عقد انضمامه للعمل في نادي الطلبة لقيادة الفريق الكروي للموسم الجديد.





وسمت الهيئة الادارية لنادي الطلبة ثائر جسام مدربا لفريق الكرة ويساعده كل من علي حسن وفريد مجيد وإبراهيم سالم مدربا لحراس المرمى.

وجرى التوقيع الرسمي اليوم الخميس في بغداد وبحضور الكادر التدريبي للفريق الطلابي الذي اكد انه سيعمل على استقطاب عدد من اللاعبين المميزين وسيعتمد على تشكيل توليفة خليط من عناصر الخبرة والشباب.

يشار الى ان فريق الطلبة يستعد للدخول بمعسكر تدريبي يقام في تركيا نهاية الشهر الحالي.

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