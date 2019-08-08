المقاومة الايزيدية، وغباء داعش في حرب تقرير المصير

2019/08/08 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انور الداود المقاومة مفهوم إنساني وحق مشروع معروف في القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وله ضوابطه وروابطه وآدابه وثقافته وأخلاقه.والمقاومة، في مفهومها العام، هي ردة فعل مجتمعية واعية ضد واقع مرفوض أو غير مشروع أو لمواجهة استبداد، أو استعباد أو ظلم أو تمييز أو احتلال… الخ.جبناء واغبياء في حرب تقرير المصير عناصر “داعش” …

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