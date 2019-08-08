الفتح لـ”كلكامش”: استجواب وزيري النفط والمالية “عُطّل” بضغوط سياسية

2019/08/08 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال النائب عن تحالف الفتح النيابية أحمد الكناني، اليوم الخميس، إن عدداً من الطلبات قدمت لرئاسة البرلمان تتعلق باستجواب عدد من الوزراء، مشيراً الى أن استجواب وزيري النفط والمالية عُطّل بضغوط سياسية.

وبين الكناني في تصريح لـ”گلگامش برس”، “وجود اخفاقات في ملف بعض الوزارات وعلى مجلس النواب أن يتناسى خلافاته ويذهب باتجاه دوره الرقابي لمحاسبة المقصرين من الوزراء”، لافتاً الى “وجود استجوابات تم تعطيلها بضغوط سياسية وهناك استجوابات قدمت لوزير النفط والمالية وغيره”.

وشدد على ضرورة أن “يمضي مجلس النواب بدوره الرقابي خلال فصلة التشريعي المقبل”.

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