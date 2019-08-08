العراق يتجه لاستبدال عملاق نفطي امريكي بشركتين جديدتين

2019/08/08 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تقترب بغداد من عقد اتفاق مع الشركتين، البريطانية "بريتش بتروليوم"، والإيطالية "إيني"، لبناء خطي أنابيب لتصدير النفط، كانا سابقا جزءا من صفقة ضخمة مع "إكسون موبيل" الأمريكية.ونقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مسؤولين عراقيين مشاركين في المفاوضات تأكيدهم أن الشركتين الإيطالية والبريطانية، ستتكفلان ببناء أنبوبي نفط تحت البحر بغرض التصدير، مقابل 400 مليون دولار.وقبل عدة أسابيع، بدا أن شركة الطاقة الأميركية العملاقة "إكسون موبيل" بصدد المضي قدما في مشروع بقيمة 53 مليار دولار، لتعزيز إنتاج العراق من النفط في حقوله الجنوبية، في خطوة مهمة لطموح الشركة بالتوسع في البلاد، لكن مسؤولين قالوا إن مزيجا من الجدل بشأن التعاقد والمخاوف الأمنية، التي زادت بفعل تصاعد التوترات بين إيران المجاورة للعراق والولايات المتحدة، ساهم في عرقلة الصفقة.

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