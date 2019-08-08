مهند البراك - في اسباب استمرار عدم الاستقرار 1

2019/08/08 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك تعيش اوساط واسعة على قلق ممض من عدم استقرار الدولة العراقية و المجتمع، و تتوه في انواع التفسيرات حتى وصلت اقسام منها بأن الأمور بيد السماء و لجأت الى الايمان عسى ان يرشدها الى حل .فيما يلاحظ كثيرون ان الجماهير و بعد مرور ستة عشر عاماً من الحكم الإسلاموي، اخذت تنفر و تبتعد عن القوى الإسلاموية الطائفية بشيعتها و سُنتها عدا الاوساط التي ارتضت لنفسها ان تعيش على الفتات و الأوساط المستمرة على جهله......

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