جاسم محمد كاظم - بعد 31 سنة على نهايتها - هل كانت الحرب العراقية - الإيرانية حربا إستراتيجية بالمستوى العسكري ؟

2019/08/08 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم شكلت إيران تهديدا مباشرا للكيان العراقي منذ وجودة عام 1921لانها ترى أن بعض المناطق قد تم اقتطاعها منها بالقوة من قبل التاج البريطاني .وتذهب إلى ابعد من ذلك بالادعاء بان ارض كربلاء والنجف تابعة لها لأنها تمثل القوة الرئيسية للنفوذ الشيعي ..وبقيت إيران غير معترفة بهذا الكيان الوليد تتحين الفرصة والضعف من اجل الانقضاض علية لذلك فقد هادنت المملكة العراقية الناشئة إمبراطورية ......

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