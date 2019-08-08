مصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادث مروري جنوب الحلة

2019/08/08 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بينهم امرأة بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين ناحية الطليعه والشوملي جنوب الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل”أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها بسبب انفجار إطار السيارة على الطريق الرابط بين ناحية الطليعه والشوملي جنوب الحلة./انتهى

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