خانقين تعلن تفاصيل خطة عيد الاضحى..حظر الدراجات ابرز محاورها

2019/08/08 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلنت قائمقامية قضاء خانقين في محافظة ديالى، الخميس، تفاصيل خطة عيد الاضحى الامنية المزمع انطلاقها يوم الاحد القادم.وقال مدير اعلام قائمقامية قضاء خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة) يوسف ابراهيم في تصريح لـ /المعلومة/، إن “اللجنة الامنية العليا في خانقين عقدت اجتماع موسع بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية وجرى مناقشة تفاصيل خطة عيد […]

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