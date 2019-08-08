الحكمة: انجاز البرنامج الحكومي لا يتعدى 32% فقط

2019/08/08 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة الحكمة النيابية، اليوم الخميس، أن نسبة إنجاز البرنامج الحكومي لا تتعدى 32% في أحسن الأحوال، خلافًا لما أعلنته لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في مؤتمرها حول التقرير الحكومي لإنجاز البرنامج.وقال النائب علي العبودي في مؤتمر صحفي، أن "تيار الحكمة قام بدراسة التقرير نصف السنوي ومراجعة فقراته، وذلك بتكليف لجان فنية متخصصة من التيار وخبراء مستقلين، وخلص العمل إلى إعداد دراسة تحليلية لما جاء به التقرير الحكومي، وتبيّن أن هنالك العديد من المؤاخذات التي من الواجب التوقف عندها وإلزام الحكومة بمعالجتها”.

وأضاف، ان "التقرير الحكومي بيّن أن نسبة الإنجاز تصل الى 79% في مجمل مستهدفات مشاريع الوزارات من دون التطرق الى آلية الاحتساب مما يؤشر الغموض في واحدة من أهم مخرجات التقرير".

وتابع، أن "تيار الحكمة خلص أن نسبة الإنجاز للبرنامج الحكومي لا يتعدى 32% في أحسن الأحوال لغياب الشفافية الكاملة في البرنامج الحكومي إضافة الى الواقع المأساوي والذي ينعكس على معاناة كافة فئات الشعب بمختلف المحافظات".

وأوضح، أن "التقرير الحكومي افتقر إلى قضايا مهمة وأولوية ينتظرها المواطن من قبيل البطاقة التموينية، مخرجات قضايا مكافحة الفساد، عدم التطرق لحسم الملفات العالقة بين المركز والإقليم، حصر السلاح بيد الدولة".

يُذكر أن عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، انعام الخزاعي، أعلنت، الخميس، أن نسبة الإنجاز من التقرير الحكومي هي 39%، على خلاف ما أعلنه التقرير الحكومي.



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