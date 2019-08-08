2019/08/08 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري : ان السبيل الوحيد

لحل القضايا الراهنة يكمن في تحكيم لغة الحوار والمنطق؛ مضيفا ان

استخدام القوة في التعامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لن يحقق

اي نتيجة.واضاف جهانغيري خلال اجتماع مشترك، مساء اليوم الخميس، لاعضاء المجلس

الادارى والاقتصاد المقاوم في محافظة خراسان الرضوية (شرق)، قائلا :

لقد سبق لاوروبا والغرب ان جربا خلال مواقف عديدة قوة ايران

واقتدارها، وهما حاليا يبحثان عن سبيل من اجل تسوية القضايا مع

ايران.وتابع : ان البريطانيين اقدموا من خلال عملية قرصنة بحرية على احتجاز

ناقلة نفط تابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية، وفي المقابل واجه

هؤلاء قرار ايران الحازم والقانوني في احتجاز ناقلة النفط التابعة

لهم؛ مؤكدا ان هذه الاجراءات تدل على الاستقرار السياسي والاقتصادي

الى جانب الاقتدار والتمساك والانسجام بين المسؤولين في البلاد حسبما

افادت وكالة ارنا للانباء.ولفت النائب الاول لرئيس الجمهورية، الى انه "بعد مرور عام واحد على

انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، زعم هؤلاء بان المشاكل والضغوط

الاقتصادية ستؤدي الى الفوضى والتوترات في ايران، لكننا اليوم نشاهد

تحسن الظروف الاقتصادية مقارنة بالعام الماضي، رغم ان الوضع لايزال

صعبا لكن الوضع الاقتصادي بات مستقرا وتجاوز مرحلة التقلبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهانغيري : لغة القوة لن تجدي نفعا مع ايران) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهانغيري : لغة القوة لن تجدي نفعا مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).