2019/08/08 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلل في "واتساب" يتيح للقراصنة التحكم في الرسائل

اكتشف مختصون خللا في "واتساب" يمكن أن يسمح للقراصنة بتصميم أداة

تتيح تحرير وتعديل رسائل المستخدمين كما يريدون.وفي مؤتمر أمن الإنترنت Black Hatفي لاس فيجاس، أظهر باحثو الأمن

السيبراني في Check Point Research كيف يمكن استغلال الخلل، حيث

تحدثوا عن أداة تتيح تغيير النص ضمن الرسائل، قبل وصولها إلى

المستلم.وتسمح الأداة للقراصنة بتغيير كيفية تحديد مرسل الرسالة، ما يجعل من

الممكن إسناد المحتوى إلى مصدر مختلف، بحسب "روسيا اليوم".ويزعم الباحثون أنه يمكن استغلال الخلل في "واتساب" لتجريم شخص ما أو

إبرام صفقة احتيالية، إضافة إلى القدرة على إنشاء ونشر معلومات خاطئة

من مصادر موثوقة.وأبلغت Check Point Research "واتساب" عن الخلل هذا نهاية عام 2018،

لكن الشركة المملوكة من قبل "فيسبوك" فشلت في معالجة المشكلة.وفي مدونة خاصة، قال الباحثون: "نعتقد أن نقاط الضعف هذه لها أهمية

قصوى وتتطلب الاهتمام".



ورفضت "فيسبوك" التعليق على الخلل.ولحسن الحظ لا ينوي الباحثون إطلاق أداة اختراق "واتساب" للعموم، حيث

أنشئت لإثارة النقاش.



ومع ذلك، ما دام الخلل موجودا، فهناك خطر من

قيام المتسللين بإنشاء أدواتهم الخاصة لاستغلال الثغرة الأمنية.

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