2019/08/08 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC خصص مواطن عراقي تركماني الأصل يدعى قيس رضواني، مساحة واسعة من أرضه لآلاف النازحين الهاربين من تنظيم “داعش” ليقيموا بمخيم أنشئ بدعم من تركيا.وأقدم المتبرع العراقي على تخصيص أرضه في قرية “يحياوه” التي تبعد 25 كيلومترا جنوب غربي محافظة “كركوك”، لاحتضان النازحين الهاربين من “داعش” قبل 5 أعوام.وأنشئ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواطن من المكون التركماني يخصص كامل أرضه للنازحين المركز الخبري الوطني.

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