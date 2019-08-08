2019/08/08 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئيسة لجنة الخدمات النيابية، هدى سجاد عن وجود توجه لانشاء بوابات نفاذ على المنافذ البرية الخاصة بمد خطوط الانترنت المنع تهريب السعات.واكدت سجاد لـ”العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى، ان “تهريب سعات الانترنت الى الخارج يعد من الملفات المعقدة والتي تهدر اموال وايرادات الى البلد الا انه في الوقت نفسه يصعب السيطرة عليها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات النيابية تكشف عن توجه لمنع تهريب الانترنيت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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