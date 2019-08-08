وزير الدفاع يدعم ديالى بثلاث ملفات واهمها مكافحة الارهاب في القرى الساخنة

2019/08/08 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد النائب مضر الكروي، الخميس، تعهد وزير الدفاع في دعم محافظة ديالى بثلاث ملفات هامة.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/، انه “عقد اجتماع موسع مع وزير الدفاع في مقر الوزارة ببغداد تضمنت مناقشة الملف الامني لمحافظة ديالى وسبل تعزيزه”.واضاف الكروي، ان “وزير الدفاع تعهد بدعم امن ديالى في ثلاث ملفات هامة […]

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