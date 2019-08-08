الخطوط الجوية العراقية: نقل اكثر من (251) الف مسافر خلال شهر تموز 2019 .

2019/08/08 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، تحقيقها زيادة في اعداد المسافرين الذين تنقلوا على متن طائرات الناقل الوطني الى مختلف الوجهات المحلية والاقليمية والدولية خلال شهر تموز من العام الحالي.

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