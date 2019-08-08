دراسة: المراوح أفضل وسيلة للصحة العامة وتقليل حرارة الجسم

2019/08/08 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف باحثون أن استخدام المراوح يعد أفضل وسيلة لتقليل درجة حرارة الجسم الأساسية، وخفض الضغط المرتبط بالحرارة في القلب، كما يعمل على تحسين الراحة الحرارية.

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