ترامب: ‏إيران في مشكلة مالية خطيرة.. ماكرون لا يمثلنا!

2019/08/08 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إيران تعاني من "مشكلة مالية خطيرة، ولديه...





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