انباء عن اقصاء العراق لشركة اكسون الامريكية من صفقة مليونية

2019/08/08 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت وكالة رويترز الدولية، اليوم الخميس، عن توجه عراقي نحو اقصاء شركة اكسون موبيل الامريكية، من صفقة انشاء انابيب النقل النفطي الى الخليج.

وقالت رويترز في تقرير ترجمته "الغد برس"، ان "خمسة مسؤولين عراقيين من المشاركين في المفاوضات، اكدوا توجه العراق نحو منح المشروع العملاق لشركتي بي بي البريطانية، وايني الايطالية، فيما يتم اقصاء شركة اكسون موبيل، من المشروع نهائيا".

وتابعت "كشف المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، ان اكسون موبيل قد فقدت ثقة العراق بتحقيقها التزاماتها، بعد سحبها لموظفيها من حقول النفط الجنوبية لايام، بسبب تنامي التوتر الامريكي الايراني في المنطقة".

كما وبين احد المسؤولين عن البنية التحتية للتصدير في نفط الجنوب للوكالة "لا نستطيع انتظار شركة اكسون موبيل للابد، لدينا مشاكل كبيرة في خطوط نقلنا نحو البحر ونحن بحاجة لمعالجتها فورا، اي تاخير اضافي سيؤدي الى تدمير اكبر في البنية التحتية للتصدير البحري للعراق".

يشار الى ان مشروع بناء الانابيب، بتكلفة 400 مليون دولار، هو جزء من مشروع اضخم بقيمة 53 مليار دولار، كانت اكسون موبيل تامل باستخدامها لتحقيق نقلة غير مسبوقة في المنطقة، حيث اكدت صحيفة يورو نيوز، ان وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، كان قد خاطب عبد المهدي مرتين خلال ثلاث ايام في وقت سابق، لضمان حصول الشركة على الصفقة.

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