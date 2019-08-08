2019/08/08 | 21:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سقوط قذيفتي هاون على قرية في المقدادية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط قذيفتي هاون على قرية في المقدادية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط قذيفتي هاون على قرية في المقدادية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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