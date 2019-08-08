2019/08/08 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط قذيفتي هاون على قرية في المقدادية

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