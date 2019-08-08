العراق يقترب من ترك

2019/08/08 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت بغداد من عقد اتفاق مع الشركتين، البريطانية "بريتش بتروليوم"، والإيطالية "إيني"، لبناء خطي أنابيب لتصدير النفط، كانا سابقا جزءا من صفقة ضخمة مع "إكسون موبيل" الأمريكية.

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