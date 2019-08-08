2019/08/08 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أصبح التلوث البلاستيكي مصدر قلق عالمي، خاصة مع الأرقام “المرعبة” الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تشير إلى أن أكثر من 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل مياه المحيطات سنويا.وفي المكسيك، تتواصل المساعي من أجل التوصل إلى منتجات بديلة عن البلاستيك، قبل أن يدخل الحظر الذي فرضته الحكومة على المنتجات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصبار المكسيكي..“سلاح مستقبلي” لمحاربة التلوث المركز الخبري الوطني.

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