مدمرة امريكية تتوجه الى البحر الاسود

2019/08/08 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس توجهت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية مزودة بصواريخ موجهة، إلى البحر الأسود لتنفيذ عمليات في إطار الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، حسب الأسطول السادس للبحرية الأمريكية.وقال قائد الأسطول السادس في البحرية الأمريكية، ليسا فرانكيتي، “العمليات البحرية التي نجريها في البحر الأسود مع حلفائنا وشركائنا تحافظ على العلاقات القوية اللازمة لتحقيق الاستقرار الإقليمي”.

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