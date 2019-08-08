English | كوردى

شاهد بالفيديو.. الحرب العراقية الايرانية | مغامرة صدامية كبدت البلاد خسائر فادحة


شاهد بالفيديو.. الحرب العراقية الايرانية | مغامرة صدامية كبدت البلاد خسائر فادحة
2019/08/08 | 21:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: pntX6NTSWLM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحرب العراقية الايرانية | مغامرة صدامية كبدت البلاد خسائر فادحة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحرب العراقية الايرانية | مغامرة صدامية كبدت البلاد خسائر فادحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).

كامل التفاصيل في: قناة الايام ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا