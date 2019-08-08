مانشستر سيتي يتلقى نبأ سيئا بعد إغلاق سوق الانتقالات

2019/08/08 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ذكرت تقارير ألمانية، أن لوروا سانيه لاعب مانشستر سيتي، الذي يتردد أن بايرن ميونخ يرغب في التعاقد معه، تعرض لإصابة في الركبة وسيخضع لعملية جراحية يغيب على إثرها لأشهر عدة.وبحسب مجلة “كيكر” وصحيفة “بيلد” اليومية، فالإصابة التي تعرض لها سانيه (23 عاما) خلال مباراة درع المجتمع الإنجليزية الأحد الماضي، كانت أقوى مما […]

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