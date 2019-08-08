التربية الكوردستانية تقرر العمل بنظام جديد للامتحانات ونتائجها

2019/08/08 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان عدد من القرارات الجديدة التي تخص العملية التربوية والاساتذة والطلبة منها العمل بنظام جديد للامتحانات ونتائجها.وجاء في كتاب رسمي بتوقيع وزير التربية الكوردستاني الان حمه سعيد صدر بتاريخ السابع من اب الجاري وموجه الى جميع المديريات العامة للامتحانات انه يطالب انتخاذ جميع السبل لانجاح العملية الامتحانية.وشدد على العمل بنظام جديد للامتحانات ونتائجها بشكل يتوجب فيه اتباع طريقة الاجوبة النموذجية وطرحها للطلبة اليكترونيا ليتمكنوا من مشاهدة الاجوبة النموذحية واجوبتهم الخاصة على الاسئلة.كما جاء في الكتاب ان الوزير الجديد للتربية قرر وجوب عدم وجود اي اخطاء في الاسئلة او ان تكون فيها شك او ان تكون غامضة، مشددا على عدم وجود عدة اجوبة صحيحة للسؤال نفسه.واشار الكتاب الى ضرورة ان تقوم اللجنة العليا للامتحانات بالتدقيق الكامل والمهني من اجل عدم حدوث اي تقصير او نقص.وجاء في قسم اخر من الكتاب انه في حال حدوث اي خطأ يؤثر على الطلبة والعملية الامتحانية فان الوزارة ستتخذ الاجراءات الادارية ضد الاشخاص والجهات المقصرة ومعاقبتهم اداريا.

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