2019/08/08 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار احمد: عقد النفط مع اللاعب مازن فياض غير مستوفي للشروط ويعتبر ساقطاً ولا اثر له وبأمكانه الانتقال للشرطة

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