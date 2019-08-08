2019/08/08 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة العباسية، الخميس، إنهاء العمل على أول شباك ينجز بأيادي عراقية فقط، مشيرة الى أن الشباك سيكون لضريح مرقد القاسم “عليه السلام” بمواصفات ونقوش إسلامية.وقال مدير المصنع ناظم الغرابي لـ/ المعلومة/، إن “مصنع السقاء لعمل شبابيك الاضرحة في العتبة العباسية أنجز شباك ضريح مرقد القاسم عليه السلام بعد عمل قارب العامين”، مشيرا أن “الشباك سيتم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إزاحة الستار عن الشباك الجديد لمرقد القاسم (ع) وكالة صدى الاعلام للانباء.

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