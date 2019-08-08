2019/08/08 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. حسين علي ينضم رسمياً للعب مع الزوراء للموسم المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/08 | 21:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حسين علي ينضم رسمياً للعب مع الزوراء للموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حسين علي ينضم رسمياً للعب مع الزوراء للموسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).