حالة الطقس من

2019/08/08 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الخميس، استقرار درجات الحرارة في عموم البلاد يوم غد الجمعة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه،

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