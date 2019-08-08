الصبار المكسيكي..

2019/08/08 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصبح التلوث البلاستيكي مصدر قلق عالمي، خاصة مع الأرقام "المرعبة" الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تشير إلى أن أكثر من 8 ملايين طن

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