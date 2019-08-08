النقل تسير قطارات سياحية حديثة من البصرة الى كربلاء المقدسة

2019/08/08 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، اليوم الخميس، تسيير قطارات للزائرين يوم الجمعة والسبت الموافق المقبلين.وقالت الشركة في بيان، ان "موعد الانطلاق يكون الأول من محطة قطار البصرة الساعة (00/ 07) مساء متوجها الى محطة قطار كربلاء المقدسة والعودة من كربلاء الى محطة قطار البصرة يوم الاثنين 2019/8/12 ينطلق الساعة (06/00) مساءً.

وأضافت، ان "القطار الثاني سينطلق الساعة (00/ 07) مساءً يوم السبت من البصرة متوجها إلى كربلاء المقدسة والعودة يوم الثلاثاء 2019/8/13 الساعة (06/00) مساء".

يذكر ان النقل بالقطارات الحديثة المكيفة DMU لها مزايا خدمية عديدة توفر عامل الراحة والسرعة والأمان والاسعار الزهيدة مع تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام.



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