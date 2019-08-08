وزارة الخارجية البحرينية: على إيران احترام مصالح جميع دول المنطقة وسيادتها واستقلالها

2019/08/08 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الخارجية البحرينية في بيان، أن رفض ايران لاستضافة المنامة لاجتماع عسكري دولي هام لبحث الأوضاع الراهنة بالمنطقة، يعكس نهج إيران الذي يتناقض تمامًا مع كل ما فيه خير وصالح دول المنطقة وشعوبها،ويعكس إصرارها الواضح على عرقلة كافة الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية في الخليج والمنطقة بأسرها.

وشدد البيان على أن استضافة مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات تأتي تأكيدا لسياسية مملكة البحرين المرتكزة على المشاركة الفعالة من أجل توفير كل سبل الأمن والسلام من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم في مواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة.

ودعت البحرين، النظام الإيراني الى التزام التهدئة احتراما لمصالح جميع دول المنطقة وسيادتها واستقلالها وحفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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