2019/08/08 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة، مناطق قريبة من مدينة دينزيلي غربي تركيا، الخميس، وفقا لمرصد الزلازل في تركيا.ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات ناتجة عن الهزة، ولكنه أثار نوبة من الهلع بين سكان المنطقة، وفقا لمصادر عدة.وقال مرصد قنديلي إن الزلزال وقع على بعد 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب سواحل مدينة تركية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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