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شاهد بالفيديو.. برج مراقبة - الدواعش في التاجي .. حقيقة ما يجرى ؟ 2019/8/8


شاهد بالفيديو.. برج مراقبة - الدواعش في التاجي .. حقيقة ما يجرى ؟ 2019/8/8
2019/08/08 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: LTDfh-JgSjA

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