2019/08/08 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برج مراقبة - الدواعش في التاجي .. حقيقة ما يجرى ؟ 2019/8/8) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: LTDfh-JgSjA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برج مراقبة - الدواعش في التاجي .. حقيقة ما يجرى ؟ 2019/8/8) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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