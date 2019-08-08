مليونير يخصص مكافأة مجزية لمن يغوي خطيبته

2019/08/08 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة بريطانية أن مليونيرا لم يكشف اسمه طلب عبر متجر البضائع الفاخرة Hush Hush البحث عن غاو لخطيبته لانه يخشى أن يتركز اهتمام خطيبته على المال.

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