رئيس الوزراء يدعو الجماهير الرياضية للوقوف الى جانب المؤسسات الحكومية في إنجاح مساعيها لرفع الحظر عن الملاعب العراقية

2019/08/08 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بيانا دعا فيه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الجماهير الرياضية ووسائل الإعلام الى الوقوف الى جانب المؤسسات الحكومية في إنجاح مساعيها الحثيثة في رفع الحظر عن الملاعب العراقية

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