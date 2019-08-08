مكتب رئيس الوزراء يصدر بياناً بشأن إعادة تقييم رفع الحظر عن الملاعب العراقية

2019/08/08 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – اصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي , اليوم الخميس (8-8-2019) بياناً حول التطورات الاخيرة المتعلقة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بإعادة تقييم رفع الحظر عن الملاعب العراقية خلال تصفيات كأس العالم المزمع إقامتها في البصرة .البيان ذكر ان عبدالمهدي أكد على حق العراق الطبيعي والشرعي في اقامة المباريات على ...

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