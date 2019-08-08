لندن لا تسك عملات معدنية للمرة الأولى منذ عقود

2019/08/08 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم، إن دار سك العملة الملكية لم تنتج أي عملات معدنية من فئة البنس، العام الماضي، لأول مرة منذ عام 1972، كما لم تنتج أي عملات معدنية من فئة ال2 بنس، للمرة الأولى منذ عام 1984.

وأضافت الوزارة أنها لم تنتج أيضاً أية عملات من فئة الـ 2 جنيه استرليني، العام الماضي، لوجود نحو 494 مليون قطعة معدنية منها، وهو ما يكفي للتداول.وتنتج دار سك العملة الملكية الأوراق النقدية بناء على حاجة البنوك ومكاتب البريد منها.ويذكر أن استخدام النقد قد قل بشكلٍ حاد خلال السنوات الأخيرة، مع اتجاه كثيرين نحو الدفع بالبطاقات، إلا أن نحو مليوني شخص في المملكة المتحدة يعتمدون، بشكلٍ كاملٍ، على الأوراق النقدية.انتهى

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