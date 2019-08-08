العيساوي: العراق بلا حماية جوية ومنظوماتنا بدائية

2019/08/08 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد القيادي في الحكمة الوطني عباس مزبان العيساوي، اليوم الخميس، أن العراق بلا حماية جوية، متسائلاً اذا ما كان هناك من يمنع العراق من شراء منظومات لحماية مدنة.

وقال العيساوي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "العراق بلا حماية جوية"، مبيناً أن "كل الدول المجاورة للعراق اصبحت لديها منظومات دفاع جويه حديثه لحماية اجواءها من اي عدوان خارجي".واضاف أن "العراق ليس سويسرا ولن يحمينا احد ان تعرضنا لعدوان خارجي"، لافتاً إلى ان "منظوماتنا الدفاعية بدائية، الاهتمام بحماية الاجواء العراقية واجب وطني".متسائلاً: "لا اعرف هل هنالك دولة تمنع العراق من شراء منظومات متطورة لحماية مدنه".



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