2019/08/08 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZcbCsTLgzNs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جدل واعتراضات على تعيينات تربية البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جدل واعتراضات على تعيينات تربية البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).