شيخ عشيرة يحدد مصدر الهجوم على القرية في ديالى ويطالب بتدخل امني

2019/08/08 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكن احد شيوخ العشائر في قضاء المقدادية في محافظة ديالى، اليوم الخميس، من تحديد مصدر الهجوم بقنابر الهاون الذي استهدف قريته في وقت سابق.

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