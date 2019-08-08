باستخدام اجهزة حديثة: مستشفى الحسين تستخرج ملعقة من مريء طفل

2019/08/08 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت الكوادر الصحية في مستشفى الحسين التعليمي، بمحافظة المثنى، اليوم الخميس، من تفادي اجراء عملية كبرى لطفل بعمر اثني عشر عاما، عبر استخدام اجهزة حديثة.

وقال اخصائي امراض الجهاز الهضمي في المستشفى علي الجبوري، في حديث "للغد برس"، ان عملية استمرت لمدة نصف ساعة، اجريت على طفل لاستخراج جسم غريب (ملعقة طعام بلاستك) من المريء، باستخدام ناظور المعدة والمريء.

وتابع "وجود هذه الاجهزة خفف بشكل كبير من معاناة المرضى، حيث تجنبنا عملية فوق الكبرى لفتح الصدر والقفص الصدري، باستخدام هذه الاجهزة، حيث تماثل المريض للشفاء وهو بصحة جيدة الان".

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