رئيس وزراء تونس يرشح نفسه رسميا لرئاسة البلاد

2019/08/08 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن رئيس الحكومة التونسية ورئيس حزب “تحيا تونس” يوسف الشاهد، مساء اليوم الخميس، دخوله رسميا منافسات الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد إقرار حزبه ترشيحه لخوض السباق.وأكد أمين عام الحزب سليم العزابي لإذاعة “موزاييك” المحلية أن “المجلس الوطني الموسع الاستثنائي للحزب قرر ترشيح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية”، مضيفا أن ذلك “جاء بطلب من […]

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