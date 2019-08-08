عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين طارق الشرع لـ

2019/08/08 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - صالات الروليت والقمار انتشرت بعد 2003 انتشارا كبيرا

- الدستور العراقي كفل الحريات التي تقتصر على حرية الفرد وليس التجاوز على الاخرين

- نحن امام 3

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