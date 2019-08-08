في كركوك.. اعتقال متهمين يقومون بالمتاجرة وتروج المواد المخدرة

2019/08/08 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

اعلنت مديرية شؤون الداخلية، اليوم الخميس، عن اعتقال متهمين يقومون بالمتاجرة وتروج المواد المخدرة في كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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