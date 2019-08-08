2019/08/08 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uXAKA0a65_g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة لـ #يوم_عرفة مع مسؤولين وحجاج) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة لـ #يوم_عرفة مع مسؤولين وحجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).