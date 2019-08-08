2019/08/08 | 22:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اذا تلزم الـــ 100$ تربح مع عمر محمد مسابقة الدولارات #طباب_خير) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5Lv6DqEUx6k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اذا تلزم الـــ 100$ تربح مع عمر محمد مسابقة الدولارات #طباب_خير) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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