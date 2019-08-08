2019/08/08 | 22:23

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بايرن ميونخ يكتسح روتاش إيجرن بـ23 هدف وديا استعدادا للموسم الجديد

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره روتاش إيجرن، وديًا، بنتيجة

23/0، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.بداية الشوط الأول، سيطر بايرن ميونيخ بسهولة على اللعبة وخلق العديد

من الفرص.وسرعان ما سجل الفريق البافاري هدفًا في الدقيقة السادسة عن طريق

ريناتو سانشيز.في الشوط الأول مزق بايرن ميونيخ شباك الخصم بـ11 هدف، وسجل توليسو 4

أهداف.وفي الشوط الثاني سجل العملاق البافاري 12 هدفًا.وجاءت أهداف المباراة على النحو التالي:سانشيز هدفين في الدقائق (6، 20)، ليون داجاكو (7)، ليفاندوفسكي (9،

16، 29)، جنابري (34)، توليسو (38، 40 ، 41، 42)، توماس مولر (49، 61،

88)، فرايدت (55، 76، 82)، سين (59)، ليون جورتيسكا ( 63، 67، 79)،

ديتريتش (73)، ونولنبرجر (80).

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